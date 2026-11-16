Personal de rescate durante las tareas de búsqueda de un hombre y su hijo en Guayaquil.

Un nuevo caso de caída de personas a zanjas y canales de agua se registró en Guayaquil, en medio de las fuertes lluvias que afectan a la ciudad por el fenómeno de El Niño.

La noche del domingo 15 de noviembre de 2026, personal de la Policía Nacional rescató a un hombre que cayó a un canal de agua en el sector de Florida, en el norte de la ciudad.

El cabo primero Hernán Robles explicó, en declaraciones a TC Televisión, que el ciudadano aparentemente resbaló o perdió el equilibrio mientras caminaba por la acera, lo que provocó su caída al canal.

Según el uniformado, el hombre presuntamente se encontraba en estado de embriaguez y corría el riesgo de ahogarse. La intervención de los agentes permitió ponerlo a salvo.

La emergencia ocurrió apenas dos días después de que un padre y su hijo desaparecieran tras caer a una zanja en Florida Norte, en medio de las intensas precipitaciones que soporta Guayaquil.

Este lunes 16 de noviembre se cumplen tres días de la desaparición de un padre y su hijo, quienes fueron arrastrados por el agua tras caer a un canal la noche del viernes 13 de noviembre.

Pese a los operativos de búsqueda, en los que participan 16 efectivos y se utilizan botes y drones, las autoridades aún no han encontrado indicios del paradero de las víctimas.

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en el que ambos caen a la zanja y desaparecen bajo el agua.

Entre las versiones de los moradores del sector se maneja la posibilidad de que las víctimas hayan descendido de un bus e intentado llegar a la acera, sin advertir la presencia del canal debido a la acumulación de agua.

Hasta el momento, tampoco se conoce que familiares de las víctimas se hayan acercado a las autoridades para reportar su desaparición o confirmar sus identidades.