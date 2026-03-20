Día de la Felicidad: estos son los países más felices del mundo y el lugar de Ecuador

¿Cuáles son los países más felices del mundo en 2026?

Cada 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar la importancia del bienestar en la vida de las personas y en las políticas públicas.

En este contexto, uno de los principales referentes es el World Happiness Report, que cada año mide cuáles son los países más felices del mundo.

¿Cómo se mide la felicidad?

El ranking no se basa únicamente en ingresos económicos.

El informe analiza factores como:

Apoyo social

Libertad para tomar decisiones

Percepción de corrupción

Esperanza de vida

Nivel de ingresos

Estos indicadores permiten medir el bienestar real de la población, más allá del crecimiento económico.

Los países más felices del mundo

Según el ranking más reciente, los primeros lugares están dominados por países europeos:

Finlandia

Dinamarca

Islandia

Suecia

En América Latina, destaca Costa Rica, que logra posicionarse entre los mejores del mundo.

¿En qué lugar está Ecuador?

En el caso de Ecuador, el país se ubica aproximadamente en el puesto 62, dentro de la mitad de la tabla global.

El resultado refleja avances en percepción social y bienestar, aunque aún existen desafíos en temas económicos y de confianza institucional.

Uno de los hallazgos clave del informe es que los países más felices no necesariamente son los más ricos.

Factores como la estabilidad social, el acceso a servicios y las relaciones humanas tienen un peso determinante en la percepción de felicidad.

¿Por qué se celebra este día?

La ONU establece esta fecha para promover políticas que prioricen el bienestar de las personas.

El objetivo es que los países no solo midan su desarrollo en términos económicos, sino también en calidad de vida.

El Día de la Felicidad invita a reflexionar sobre cómo se construye el bienestar, tanto a nivel individual como colectivo.

Más allá de rankings, la fecha pone en agenda la importancia de la salud mental, las relaciones sociales y las condiciones de vida.

El ranking global evidencia que la felicidad no depende únicamente del dinero, sino de factores sociales, emocionales y estructurales que influyen en la vida diaria.

Impacto en redes

La publicación del ranking también genera conversación en redes sociales, donde usuarios comparan posiciones entre países y debaten sobre qué significa realmente “ser feliz”.

En ese contexto, datos difundidos por Forbes han sido ampliamente compartidos, destacando la presencia de países latinoamericanos en el listado global.