Dos rinocerontes protagonizaron una intensa pelea en pleno mercado turístico de Nepal

Dos rinocerontes se pelearon en plena calle de Nepal

Dos rinocerontes indios causaron asombro en Sauraha luego de protagonizar una intensa pelea en medio de un mercado turístico, una de las zonas más visitadas del distrito de Chitwan.

Según reportes locales, los animales ingresaron al área residencial tras cruzar el río Rapti, generando alarma y curiosidad entre quienes presenciaron el enfrentamiento.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido a la fuerza y cercanía con la que ocurrió la pelea.

El Parque Nacional de Chitwan alberga cerca de 694 rinocerontes de un solo cuerno, considerados una de las especies más representativas y protegidas de Nepal.

Estos animales suelen habitar zonas selváticas y reservas naturales, aunque ocasionalmente pueden acercarse a sectores poblados.

El inesperado enfrentamiento volvió a mostrar la convivencia cada vez más cercana entre la fauna salvaje y las zonas turísticas de Nepal.