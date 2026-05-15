Rescatan con vida a 11 personas tras accidente aéreo en el Atlántico

Las 11 personas a bordo de la aeronave estuvieron en una balsa salvavidas durante horas.

11 personas sobrevivieron a un accidente aéreo en el océano Atlántico luego de que una avioneta sufriera múltiples fallas técnicas durante un vuelo entre las Bahamas y terminara realizando un aterrizaje forzoso en el mar.

La historia fue relatada por BBC News

El piloto Ian Nixon explicó que durante el trayecto comenzaron a fallar varios sistemas de la aeronave: primero el sistema de navegación, luego la radio y finalmente ambos motores.

Sin comunicación y sin posibilidad de aterrizar, el piloto decidió amerizar la aeronave a unos 289 kilómetros al norte de Miami como último recurso.

“Cuando llegué al agua, lo primero que pensé fue: ‘No nos hemos muerto’”, relató Nixon.

Horas a la deriva

Tras el impacto, los 11 ocupantes permanecieron durante cerca de cinco horas en una balsa salvavidas en medio del Atlántico mientras esperaban ayuda.

El rescate ocurrió gracias a un helicóptero del 920º Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encontraba realizando ejercicios de entrenamiento cuando recibió la alerta de emergencia.

La mayor Elizabeth Piowaty, una de las integrantes del operativo, aseguró que sobrevivir a un aterrizaje forzoso en el océano es extremadamente raro.

“No he conocido a nadie que haya sobrevivido a algo así”, afirmó, calificando el rescate como “un verdadero milagro”.

Todos los pasajeros fueron trasladados a un hospital en Florida. Tres personas sufrieron heridas leves.

Una de las pasajeras, Olympia Outten, aseguró que el momento parecía “una escena de película” y confesó que todos pensaban que no lograrían sobrevivir.

Las autoridades de Bahamas iniciaron investigaciones para determinar qué provocó la cadena de fallas técnicas que terminó en el accidente aéreo.