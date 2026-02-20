¿Los gatos son independientes?: mitos y verdades sobre los felinos en su día

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a reconocer la importancia de uno de los animales de compañía más populares en el mundo. La fecha también busca generar conciencia sobre su cuidado y derribar mitos que, durante años, han marcado la percepción que muchas personas tienen sobre los felinos.

A pesar de su creciente presencia en los hogares, los gatos suelen ser catalogados como ariscos, poco afectivos, excesivamente independientes o incluso traicioneros. Sin embargo, especialistas señalan que estas creencias responden, en gran medida, a una interpretación equivocada de su lenguaje.

“Los gatos no son ariscos; son animales con un lenguaje distinto al de los perros. Entender su comportamiento es la clave para construir una relación sana y respetuosa”, explicó Andrea Aguirre.

Entre los mitos más comunes está la idea de que los gatos no demuestran cariño. Los expertos aclaran que sí lo hacen, aunque de forma más sutil: ronronean, se frotan contra sus dueños, “amasan” con sus patas o duermen cerca de ellos.

Otro error frecuente es pensar que no necesitan cuidados. Aunque son animales autónomos, requieren vacunación, desparasitación, controles veterinarios, alimentación adecuada y estimulación física y mental.

También se cree que no pueden ser educados. No obstante, mediante refuerzo positivo pueden aprender rutinas, usar correctamente el arenero e incluso responder a su nombre.

En cuanto a la fama de “traicioneros”, los especialistas señalan que cuando un gato muerde o araña generalmente está comunicando estrés, miedo o dolor. Las señales corporales, como orejas hacia atrás o cola rígida, suelen anticipar estas reacciones.

Finalmente, el juego es clave para su bienestar. Les permite canalizar su instinto cazador, reducir ansiedad y prevenir conductas destructivas.

En este Día del Gato, el mensaje es claro: comprender su naturaleza y respetar su lenguaje es fundamental para garantizar su bienestar y fortalecer el vínculo con sus cuidadores.