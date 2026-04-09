Irán rechaza frenar enriquecimiento de uranio pese a pedidos de EE. UU.

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, aseguró que el país no restringirá su programa de enriquecimiento de uranio, pese a las exigencias de Estados Unidos e Israel.

El funcionario calificó estas demandas como “deseos” de sus adversarios que no se concretarán.

Punto clave en las negociaciones

El enriquecimiento de uranio es uno de los temas centrales en las conversaciones previstas entre Irán y Estados Unidos, tras acordar una tregua de dos semanas.

Washington insiste en que Teherán debe limitar este programa, ante sospechas de un posible desarrollo de armas nucleares.

Irán sostiene que su programa tiene fines civiles, mientras que Estados Unidos e Israel lo consideran una amenaza.

La Organismo Internacional de Energía Atómica no ha confirmado que Irán esté desarrollando un arma nuclear.

Las tensiones aumentaron tras bombardeos a instalaciones iraníes y en medio de un conflicto que ha dejado miles de víctimas.

Antes de estos ataques, Irán ya enriquecía uranio al 60 %, un nivel superior al permitido en el acuerdo nuclear de 2015.