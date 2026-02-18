¿Qué son los Therian? la nueva tendencia que toma fuerza y ya realiza convocatorias en Quito

La tendencia se ha viralizado en redes sociales sobre todo en TikTok en donde cada vez hay más adeptos.

En las últimas semanas, un fenómeno cultural ha empezado a ganar atención en redes sociales y en las conversaciones de jóvenes: se trata de los llamados Therians, una identidad que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

El término Therian proviene de therianthropy, una palabra construida a partir del griego therion (bestia o animal) y anthropos (humano). Históricamente, conceptos similares aparecieron en mitologías antiguas sobre seres híbridos entre humanos y animales, como los hombres lobo o deidades con rasgos animales.

Sin embargo, esta tendencia que se ha viralizado en febrero del 2026 no se refiere a una transformación física real. Las personas que se identifican como therians describen una conexión interna —emocional, espiritual o psicológica— con un animal no humano.

Para ellos, esta vivencia forma parte de su forma de entenderse a sí mismos, aunque reconocen que su cuerpo es humano y continúan con su vida cotidiana.

Según Rodrigo Ríos, coordinador de la Escuela de Psicología de la Universidad Internacional del Ecuador, el fenómeno de los Therian puede entenderse como un proceso de construcción identitaria y pertenencia grupal.

“Las personas buscan significado, reconocimiento y comunidad. En contextos digitales, estas narrativas identitarias encuentran espacios de validación colectiva que fortalecen el sentido de pertenencia”, dijo a Teleamazonas.com.

Una identidad, no un disfraz

Es importante diferenciar este concepto de otras subculturas relacionadas con animales, como los “furries”. Mientras que los furries suelen participar en comunidades creativas centradas en personajes antropomórficos y disfraces por entretenimiento, los Therians experimentan su conexión como algo más íntimo e identitario, no como un hobby o espectáculo.

En comunidades y foros, quienes se definen como therians hablan de un “teriotipo”: la especie animal con la que sienten afinidad (como lobos, gatos, zorros o perros). Este sentido de identidad puede manifestarse de múltiples maneras, desde reflexiones internas hasta expresiones simbólicas o comportamientos socialmente visibles, como caminar en cuatro patas, emitir sonidos o utilizar accesorios inspirados en ese animal.

Según Ríos, desde la Psicología Clínica, no se considera automáticamente una patología. Sin embargo, en algunos casos podría relacionarse con dificultades en regulación emocional, experiencias de marginación, trauma o fenómenos disociativos.

Redes sociales y viralización

La reciente explosión del fenómeno se debe en gran medida a su presencia en redes sociales. Videos cortos en TikTok o Instagram de adolescentes mostrando comportamientos asociados a sus identidades therian han sido vistos millones de veces, generando curiosidad, memes y debates entre usuarios.

Aunque muchas interpretaciones en redes son superficiales o humorísticas, varios medios y reportes locales en ciudades sudamericanas han señalado que estos grupos de jóvenes —más allá de lo virtual— se han encontrado en espacios públicos como plazas y parques para compartir experiencias.

A decir de Ríos, en adolescentes, esta expresión puede formar parte del proceso natural de exploración identitaria. “La adolescencia es una etapa marcada por la búsqueda de pertenencia y diferenciación. Las comunidades digitales amplifican estas experiencias y pueden consolidar identidades de manera rápida e intensa”.

Debate social y percepciones

Como ocurre con muchas tendencias juveniles, la aparición de videos virales ha suscitado opiniones encontradas. Algunos observadores la ven como una forma de expresión cultural o exploración de identidad en un mundo hiperconectado.

Otros, en cambio, lo perciben con escepticismo o preocupación, ya sea por la falta de comprensión de la propia comunidad o por malentendidos que generan juicios rápidos en redes.

Katherina Lazo, psicóloga clínica de la UIDE, señala que muchos jóvenes usan este tipo de identidades para explorar aspectos emocionales internos, sentir que forman parte de una comunidad y encontrar un lenguaje simbólico para describir experiencias internas que a veces no se pueden expresar fácilmente de otra manera.

“No todos los que participan en la tendencia lo hacen profundamente; para algunos puede ser un aspecto lúdico, mientras que para otros representa una exploración más significativa de su identidad”, señala

Una convocatoria en Quito

La visibilidad que ha ganado este grupo ha motivado la organización de una “quedada therian” en el parque La Carolina este domingo 22 de febrero a las 14:00