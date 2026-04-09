Estas fueron las causas de muerte de Luis Alarcón, paciente de clínica dental en Quito

La familia de Luis Alarcón exige que la muerte de su ser querido, ocurrida durante un procedimiento odontológico en una clínica en el norte de Quito, no quede en la impunidad.

El hombre, de 37 años, falleció el pasado 2 de abril de 2026 mientras se encontraba en una clínica dental. Acudió a ese lugar para someterse a una endodoncia y colocación de dos implantes.

Durante el procedimiento, que estaba previsto para durar dos horas, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Según las primeras investigaciones, las causas de muerte de Luis Alarcón fueron un infarto agudo de miocardio, edema cerebral, edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria.

Sin embargo, sus familiares insisten en que el paciente no tenía antecedentes médicos. “Mi hijo era sano, no tenía ninguna enfermedad ni cirugías previas. Eso se puede verificar en su historia clínica del IESS”, aseguró su padre.

El padre de la víctima relató los momentos de angustia que vivió al enterarse de la muerte de su hijo. “Me dijeron: ‘su hijo está en un paro cardiorrespiratorio’. En ese momento se me heló la sangre”, recordó.

Según su testimonio, inicialmente el personal de la clínica le aseguró que todo marchaba con normalidad, pero minutos después observó la llegada de paramédicos con equipos de reanimación.

“Pregunté qué pasaba y me dijeron: ‘siento su pérdida’. Entré y encontré a mi hijo en el suelo, muerto”, señaló el padre

Cuando agentes de la Policía Nacional del Ecuador llegaron al sitio, encontraron al paciente sin signos vitales. También los paramédicos que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento.

Clausura de la clínica

Tras el hecho, la Agencia Metropolitana de Control clausuró el establecimiento luego de detectar irregularidades. Aunque contaba con permisos para atención odontológica, operaban con un área de rayos X sin la autorización correspondiente.

Sin embargo, para los familiares, esta medida resulta insuficiente. Denuncian que otra sucursal del mismo centro continúa funcionando en Cumbayá.

La investigación por este caso está en curso. Daniel Alarcón, hermano de la víctima, pide que las autoridades determinen responsabilidades y se identifique a los profesionales que intervinieron en el procedimiento. Los representantes de la clínica no se han pronunciado sobre lo ocurrido.