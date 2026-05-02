Hombre en tabla voladora acompañado de un perro en moto acuática, Florida

El curioso episodio se sumó a la lista de momentos virales protagonizados por animales

Un residente de Fort Lauderdale captó un insólito momento en el mar al observar a un hombre desplazándose en una tabla voladora propulsada por motor, mientras un perro lo acompañaba a bordo de una moto acuática.

Las imágenes fueron grabadas por Aldo Hafez, quien compartió el video en redes sociales con un mensaje que reflejaba su sorpresa:

“No esperaba encontrarme hoy con un perro en una moto acuática”.

En el video se pudo ver cómo el hombre se elevaba sobre el agua gracias a la tabla motorizada, mientras el perro permanecía tranquilo sobre la moto acuática, generando una escena que rápidamente llamó la atención de usuarios.

Según testigos, el can ya había sido visto anteriormente en la misma zona realizando este tipo de recorridos, lo que sugiere que no se trató de un hecho aislado.