Otumba celebra a sus 'trabajadores': El Festival Nacional del Burro 2026

Entre rebuznos y aplausos, volvió a Otumba, Estado de México, la tradicional Feria Internacional del Burro.

En Otumba, un pueblo rural del siglo XVI en el Estado de México, el 1 de mayo no solo se conmemora la jornada laboral humana, sino también la de los burros.

Este festival, cuyos orígenes se remontan a 1965, nació del reconocimiento de los residentes hacia estos animales, de los cuales dependían profundamente para sus labores diarias.

En la edición de 2026, la festividad incluyó un desfile donde los burros lucieron disfraces creativos, destacando uno con el uniforme de la selección mexicana de fútbol y otro con un mensaje de "paz mundial" junto a una figura del presidente Donald Trump sobre un misil.

Beky: Una abeja por la biodiversidad

El concurso de disfraces tuvo una ganadora destacada: Beky, una burra disfrazada de abeja. Su dueña, la comerciante Claudia Martínez, explicó que el atuendo buscaba concienciar sobre el declive de los polinizadores en el planeta.

Martínez enfatizó que el evento es una oportunidad para mostrar respeto y promover la "equitación natural", demostrando que estos seres vivos pueden aprender y participar mediante recompensas y cariño, eliminando cualquier forma de maltrato.

Deporte y conservación

Además del desfile, el festival ofreció actividades dinámicas capturadas por tomas de drones en la pista de carreras de Otumba:

Polo sobre burros: Jugadores persiguieron la pelota a lomos de los animales, ofreciendo un espectáculo tierno y entretenido para el público.

Jugadores persiguieron la pelota a lomos de los animales, ofreciendo un espectáculo tierno y entretenido para el público. Carreras tradicionales: Varios tipos de competencias pusieron a prueba la nobleza de estos animales.

Varios tipos de competencias pusieron a prueba la nobleza de estos animales. Mensaje de rescate: El jinete Ramón Valeriano y la visitante Fernanda Nieto coincidieron en que el burro es un animal noble que debe ser tratado como mascota, especialmente porque se considera en peligro de extinción.

El festival comenzó hace más de 60 años cuando los habitantes de Otumba decidieron que los burros, por su arduo trabajo, merecían un día de descanso y reconocimiento público.