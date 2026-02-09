Lady Gaga celebra la cultura latina en la Super Bowl con un vestido dominicano

Bad Bunny (izquierda) y Lady Gaga actúan durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Lady Gaga deslumbró en el Super Bowl con un homenaje a la cultura latina y un gesto de apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos. La artista apareció con un vestido azul celeste a medida de la firma dominicana Luar, acompañado de un broche en forma de Flor de Maga, símbolo nacional de Puerto Rico.

El diseño, firmado por Raúl López, combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para el movimiento escénico de la cantante. El azul del vestido hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña de 1895.

La firma Luar compartió en Instagram una imagen de Lady Gaga junto a Bad Bunny, con el mensaje: “Por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos”. La actuación, junto al artista puertorriqueño, reforzó la reivindicación de la identidad latina y puertorriqueña en la industria musical internacional.

Bad Bunny lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas BADBO 1.0, ya disponibles en Estados Unidos y Puerto Rico, que en reventa superan los 500 dólares.

El estilismo de Lady Gaga estuvo firmado por Chloe y Chenelle Delgadillo, quienes también han trabajado con Rosalía, y buscó acompañar el mensaje cultural de la actuación. La aparición de la cantante con un diseño de Luar refleja una tendencia creciente: la visibilidad global de creadores con orígenes diversos en la moda.

Con esta edición de la Super Bowl, analistas destacan una de las celebraciones más explícitas de la cultura latina en la historia del evento, en la que Lady Gaga se convierte en símbolo de inclusión y homenaje cultural.