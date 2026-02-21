Los momentos más icónicos de los Juegos Olímpicos de Invierno, Cortina 2026

Ecuador se presentó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en Milán, Italia, el 6 de febrero de 2026.

Una inauguración llena de color y emoción

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 deslumbró por su despliegue artístico y tecnológico. Un espectáculo cargado de luz, música y tradición italiana, Milán dio la bienvenida oficial a la cita olímpica invernal, en un evento que combinó identidad cultural, energía y emoción ante miles de espectadores y millones de televidentes en el mundo.

Jordan Cowan, el camarógrafo que revolucionó el hielo

Uno de los nombres más comentados en Italia durante estos Juegos es el de Jordan Cowan, el camarógrafo que sorprendió al mundo al grabar mientras patinaba hacia atrás en plena competencia de danza sobre hielo.

Expatinador artístico, Cowan diseñó y construyó su propio sistema de grabación con gimbal, convirtiéndose en el primero en la historia en capturar tomas desde el escenario sobre hielo en movimiento. Su trabajo permitió ángulos inéditos y planos finales que elevaron la experiencia televisiva del patinaje artístico.

Ecuador dice presente por tercera vez consecutiva

La delegación ecuatoriana participa por tercera edición consecutiva en unos Juegos Olímpicos de Invierno, consolidando su presencia en una competencia históricamente dominada por países con tradición en deportes de nieve y hielo.

El camino rumbo a Milano Cortina 2026 representa un nuevo paso en el desarrollo del deporte invernal ecuatoriano y un símbolo de perseverancia para el país.

Ilia Malinin, el “Dios del Cuádruple”

El 21 de febrero del 2026, el estadounidense Ilia Malinin conquistó su segunda medalla de oro olímpica consecutiva en patinaje artístico masculino, otorgándole al equipo de Estados Unidos un triunfo clave y rompiendo el empate competitivo con Japón.

Con apenas 21 años, Malinin afrontó la presión con una mentalidad clara: “Este es tu momento”. Su rutina impecable confirmó por qué es considerado el “Dios del Cuádruple”, gracias a la complejidad técnica de sus saltos. Sus padres, también ex patinadores de élite, han sido parte fundamental en la dirección de su carrera.

Elana Meyers Taylor y el oro más emotivo

El 16 de febrero, la estadounidense Elana Meyers Taylor ganó la medalla de oro en monobob femenino, logrando su sexta medalla olímpica y la primera dorada de su carrera.

Pero el momento que conmovió al público ocurrió tras confirmarse su victoria: en lugar de celebrar de inmediato, se arrodilló frente a su hijo y, con lágrimas en los ojos, le comunicó en lengua de señas que había ganado.

Madre de Nico y Noah —ambos con sordera, y el mayor con síndrome de Down— Meyers Taylor y su esposo aprendieron lengua de señas para comunicarse con sus hijos. La escena se volvió viral y se convirtió en uno de los gestos más poderosos de estos Juegos.

La remontada épica en esquí alpino

Uno de los instantes más comentados fue en las pruebas de esquí alpino, donde una atleta logró remontar posiciones en el último tramo de la carrera, superando condiciones climáticas adversas y desatando la ovación de la audiencia. El video de su descenso y celebración en la meta se volvió viral en redes, recordando que la perseverancia también define a los Juegos Olímpicos.

Milano Cortina 2026 está dejando no solo medallas, sino también historias que inspiran: innovación técnica, gestos humanos, triunfos inesperados y presencia de países que continúan ampliando el alcance de los deportes de invierno.