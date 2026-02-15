Lucas Pinheiro ganó por primera vez oro para Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pinheiro le da a Brasil su primer oro olímpico invernal ganando el gigante de esquí alpino

Lucas Pinheiro ha pasado a los libros de la historia del deporte al conseguir la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno para Sudamérica.

Además, en estos Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo, en Italia, consiguió el primer título olímpico invernal de la historia de Brasil. La competencia se disputó, el sábado 14 de febrero de 2026, en la pista Stelvio de la estación de Bormio.

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega, país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo.

Desde hace dos años compite para Brasil, nación para la que ganó, el pasado noviembre, el eslalon de Levi (Finlandia).

En marzo de 2024 anunció su intención de competir para Brasil, el país de su madre, y el 27 de octubre de ese año, de nuevo en Sölden, disputó su primera prueba como brasileño, un gigante que acabaría en cuarta posición.

Ni siquiera mes y medio después, el 8 de diciembre, logró el primer podio en la Copa del Mundo para su nueva nación deportiva al acabar segundo el gigante de Beaver Creek (Estados Unidos).

El deportista logró el oro al cubrir ambos recorridos en dos minutos y 25 segundos, exactamente 58 centésimas menos que el suizo Marco Odermatt, que no pudo defender título.

Otro suizo, Loic Meillard, acabó tercero, a un segundo y 17 centésimas, y capturó el bronce.