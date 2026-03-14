La periodista Dayanna Monroy anuncia su embarazo y revela el nombre de su hija

La periodista ecuatoriana Dayanna Monroy sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer bebé.

La comunicadora compartió la noticia, este sábado 14 de marzo de 2026, a través de sus redes sociales, donde también reveló que junto a su esposo, Pablo Pardo, esperan una niña.

La presentadora, que actualmente trabaja en Telemundo 48 en Estados Unidos, publicó una galería de fotografías en blanco y negro en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se la observa mostrando una pequeña pancita y sosteniendo una ecografía.

En el mensaje que acompañó la publicación, Monroy confirmó que la bebé ya tiene nombre. “Y, amigos, a quien esperamos con tantas ganas es a una niña. Su nombre es Vega”, escribió.

La periodista también compartió cómo ha vivido esta nueva etapa de su vida. “¡Estamos esperando un bebé! Yo, mirando los cambios lentamente rápidos que tiene mi cuerpo y pensando que pronto estaremos en la categoría de padres”, expresó.

Con un tono emotivo, agregó que este proceso la ha hecho sentirse especialmente vulnerable y feliz al mismo tiempo. “Es de las experiencias más vulnerables del mundo, cuando comienzas a vivir con un corazón latiendo fuera de ti. Y me está gustando todo (excepto las náuseas)”, comentó.

En su publicación, Monroy también destacó el apoyo de su familia durante el embarazo y compartió la ilusión que siente al imaginar la relación que su hija tendrá con su padre, en esta nueva etapa que inicia para la pareja.

"Quiero que conozcas al maravilloso padre que tienes. Que se vean a los ojos y se amen para siempre", escribió la periodista.