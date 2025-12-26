¡Bienvenida Alaia! La chef Carolina Sánchez anuncia el nacimiento de su primera hija

Chef Carolina Sánchez y su esposo Iñaki Murua en sesión de fotos antes del nacimiento de Alaia.

"Te amamos con toda nuestra vida". Con este mensaje la chef Carolina Sánchez anunció el nacimiento de su primera hija, Alaia Murua Sánchez. La noticia la publicó en su cuenta de instagram, la tarde de este viernes 26 de diciembre del 2025.

"26-12-25 Alaia Murua Sánchez…. Ya está aquí nuestra pequeña gran revolución 🥰🥰🥰 creo que no conocía la felicidad hasta que vi su carita, te amamos con toda nuestra vida", escribió la chef junto a una foto de las manos de ella y de la recién nacida.

La chef Carito, como la conocen, en noviembre explicó que el nombre de Alaia, en el idioma vasco significa Alegría. "Ella es nuestra alegría", dijo. Además, confesó que el paladar de su pequeña hija es muy exigente, sobre todo cuando come dulces.

En menos de una hora la publicación ya superó los 27 mil likes y sumaban más de 600 comentarios, entre los que se destaca el de la chef Irene González. "Más felices imposibles, Alaia,(Alegria) Bienvenida", escribió la también jurado de MasterChef Celebrity Ecuador.