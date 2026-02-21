Shakira tatúa a Beéle en Barranquilla durante la grabación de un video musical

Fotografía de archivo del 7 de septiembre de 2025 que muestra a la cantante colombiana Shakira en un concierto de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', en Guadalajara (México).

La cantante Shakira tatuó al artista urbano Beéle, con quien está grabando un video musical en su natal Barranquilla, según un video publicado este jueves en la cuenta de Instagram del cantante, quien también es oriundo de esa ciudad caribeña.

En las imágenes, la barranquillera aparece con guantes negros y una máquina para tatuar mientras toma tinta y dibuja sobre la piel del artista dentro de lo que parece una de las camionetas utilizadas como camerinos durante el rodaje.

Aunque no revelaron cuál fue el tatuaje, el video estuvo acompañado de la frase 'coletera para toda la vida', en referencia al término 'coleto', que anteriormente tenía una connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y sumida en los vicios, pero ha sido resignificada en el contexto de la música urbana y ahora se utiliza para describir a alguien auténtico, popular y emprendedor.

En otro video divulgado por Beéle, ambos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la cual se lee 'la coletica nos hará libres', le dice a Shakira: 'Estoy aquí con mi coletica', mientras ella se maquilla y saluda a la cámara.

La presencia de Shakira en la capital del Atlántico (norte) fue confirmada en los últimos días por distintas publicaciones en redes sociales que muestran a los dos artistas grabando escenas en varios puntos emblemáticos de la ciudad caribeña.

El primero en dar a conocer el encuentro entre los dos artistas fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien publicó en su cuenta de Instagram imágenes junto a ellos en el Barrio Abajo, un sector tradicional considerado el museo a cielo abierto más grande del mundo por sus murales y proyectos de arte urbano.

Horas antes, Shakira y Beéle también grabaron escenas en el malecón del río Magdalena, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, donde está ubicada una estatua de 6,5 metros en honor a la cantante.

La llegada de Shakira a Barranquilla se produjo tras el Carnaval, en el que Beéle participó como uno de los artistas invitados, y meses después de que ambos colaboraran en una nueva versión de la canción 'Hips don't lie', junto al británico Ed Sheeran.