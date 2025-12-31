Las 10 películas más esperadas de 2026: de 'La Odisea' a 'El Diablo Viste de Moda 2'

Los fans del cine tienen un año garantizado con las películas que están por estrenarse.

Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes, como los nuevos 'Avengers', 'SpiderMan' o 'Supergirl'.

Sin olvidarnos de las nuevas entregas como 'El Diablo Viste a la Moda 2', 'Dune 3' o 'Toy Story 5' y 'Mandalorian and Grogu'.

Madagascar regresará a los cines en 2026

Estas son las 10 películas más esperadas de 2026:

'La Odisea'

Uno de los títulos más esperados es la adaptación de 'La Odisea' a cargo de Christopher Nolan y con Matt Damon como Odiseo en un espectacular reparto que también cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Habrá que esperar al 17 de julio para ver esta cinta que se ha grabado enteramente con cámaras Imax (la primera en hacerlo).

'El Diablo Viste a la Moda 2'

Desde que se anunció que habría secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los fans se han vuelto locos. Cada look de Hathaway y Meryl Streep en el rodaje se ha analizado con lupa y a eso se añade que al reparto, además de Emily Blunt y Stanley Tucci, se han unido caras nuevas, como las de Sydney Sweeney o Kenneth Branagh. Se estrenará el 30 de abril en cines.

'Avengers: Doomsday'

Poco se sabe de la nueva entrega de los Avengers, más allá de la lista interminable de nombres que van a aparecer y que se estrenará hasta el 18 de diciembre. Chris Evans -retirado como Capitán América en 'Endgame', es el último nombre que se ha unido a compañeros como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Pedro Pascal o Florence Pugh.

'Mandalorian y Grogu'

El éxito de la serie 'The Mandalorian', protagonizada por Pedro Pascal, saltará a la gran pantalla con el mandaloriano y Grogu como los protagonistas de una historia de la saga de 'Star Wars' en la que Baby Yoda se hace más independiente. Sigourney Weaver o Jeremy Allen White (como Rotta the Hutt, hijo de Jaba the Hutt) se incorporan a una película prevista para mayo de 2026.

'Street Fighter'

'Street Fighter' salta del videojuego al cine en octubre del 2026. La película tendrá como protagonistas a los personajes tradicionales y estos son algunos actores que los interpretarán: Balrog-50 Cent, Blanka- Jason Momoa, Ryu - Andrew Koji, Ken - Noah Centineo, entre otros.

'Spider-Man: Brand New Day'

Tom Holland se vuelve a meter en el traje de Spider-Man la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por el británico tras 'Homecoming' (2017), 'Far From Home' (2019) y 'No Way Home' (2021), que fue la película más taquillera en el mundo ese año, con una recaudación de 1 910 millones de dólares.

'Toy Story 5'

El 19 de junio se estrenará la quinta película de 'Toy Story', más de 30 años después de la original, que es de 1995. En esta ocasión los juguetes se enfrentan a la tecnología, que amenaza los juegos tradicionales.

'Michael'

Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael en un biopic sobre el 'rey del pop', dirigido por Antoine Fuqua y que se lanzará el 24 de abril. Un "retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido".

'Supergirl'

'Supergirl: Woman of Tomorrow', protagonizada por Milly Alcock, seguirá la historia y el oscuro origen de Kara Zor-El antes de aterrizar en la Tierra, un intento de recuperar un personaje que no ha enganchado al público y que llega a los cines el 26 de junio.

'Super Mario Galaxy: La Película'

'Super Mario Galaxy' se estrenará en abril de 2026. Lak trama principal será que 'Bowser Junior' se enfrentará a 'Mario' y 'Luigi' para defender a su papá, quien aparece en un castillo como un muñeco miniatura.