El fenómeno de los muñecos Labubu tendrá una película dirigida por Paul King

Labubu se ha convertido en tendencia por LISA, integrante de la exitosa banda de k-pop Blackpink

El fenómeno de los muñecos Labubu, creados en China, tendrá una película que será dirigida por el británico Paul King, realizador de éxitos de la gran pantalla como 'Wonka' o 'Paddington', informó The Hollywood Reporter (THR).

Así, un mes después de adquirir los derechos cinematográficos de los Labubu, convertidos en un fenómeno a nivel global desde que fueron creados, la compañía Sony ha elegido a King para llevarlos al cine.

El proyecto se encuentra en fase inicial de desarrollo y aún necesita guionista. Sony colabora con la cadena china Pop Mart en la adaptación.

Estos peluches fueron diseñados por el artista Kasing Lungse, nacido en Hong Kong y residente en Europa, e inicialmente creados por la compañía How2 Work como parte de una línea de figuras de monstruos. Los juguetes despegaron cuando la cadena china Pop Mart se hizo cargo de su fabricación y venta en 2019.

Su tierno aspecto y el elemento sorpresa, fruto de la emoción que genera el descubrir el contenido de la caja sorpresa en la que vienen o saber si el peluche comprado era el deseado, han sido los factores clave en el impulso de su popularidad mundial, sumado a las colecciones de figuras "secretas" o raras, que son más complicadas de conseguir al ser de edición limitada.

Labubu es el nombre del muñeco monstruo principal de la línea, que incluye al líder Zimomo, su compañera Mokoko y su novio Tycoco como personajes.

Su fama comenzó en Asia a través de la estrella surcoreana, LISA, integrante de la exitosa banda de k-pop Blackpink que desde que compartió su llavero Labubu en redes ha provocado que su popularidad se extienda a celebridades de Hollywood, que pasean los peluches de moda en bolsos y carteras.

Mientras que King se ganó una gran popularidad, además de varias nominaciones a los premios BAFTA, por dirigir y coescribir las dos primeras películas de "Paddington". También coescribió el guión y es productor ejecutivo de la tercera película de la serie, "Paddington, en Perú".