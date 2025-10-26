Estas son las 10 películas que fracasaron en taquilla en lo que va del 2025; ¿qué ocurrió?

Hay películas que se estrenaron este año y no lograron ser un éxito en taquilla.

El 2025 ha sido un año difícil para la industria del cine. Varias producciones que prometían dominar la taquilla mundial se toparon con la indiferencia del público y pérdidas millonarias para los estudios.

Ni los elencos más poderosos de Hollywood, ni las franquicias de películas consolidadas lograron garantizar el éxito en los cines del mundo.

A continuación, el detalle de 10 películas que fracasaron en taquilla en lo que va del año, según el análisis de plataformas que recopilan y analizan los datos de taquilla de todo el mundo.

1. 'Blanca Nieves'

Disney sufrió uno de los descalabros más sonados del año. El live action de su clásico de 1937, protagonizado por Rachel Zegler, se vio envuelto en polémica antes de su estreno, cuando la actriz criticó la versión original por su “visión machista”.

Esta película tuvo un presupuesto de 270 millones de dólares y una recaudación de apenas 205 millones de dólares. Por lo tanto, fue pérdida para el estudio.

2. 'Capitán América: Un nuevo mundo'

Según críticas de los fans del universo Marvel, la ausencia de Chris Evans como 'Capitán América' fue notoria. Aunque Anthony Mackie asumió ese papel con entusiasmo, pero los fanáticos no lograron conectar con su personaje.

Ni siquiera la presencia de Harrison Ford como presidente de Estados Unidos despertó interés. Esta película logró una recaudación de 415 millones de dólares, muy por debajo de lo esperado.

3. 'Mickey 17'

Dirigida por Bong Joon-ho, el aclamado realizador de Parásitos, y protagonizada por Robert Pattinson, Mickey 17 prometía ser un éxito crítico y comercial.

Aunque las reseñas fueron positivas, el público no acudió en masa a verla a los cines. Esta cinta apenas recaudó 133 millones de dólares, frente a un presupuesto de 118 millones.

4. 'Elio'

Aunque 'Elio' fue elogiada por su calidad visual y mensaje emotivo, la escasa promoción o publicidad y la competencia en cartelera la hundieron. Su recaudación fue de 154 millones de dólares, apenas lo invertido en su producción.

5. 'The Alto Knights: Mafia y poder'

Ni siquiera Robert De Niro, interpretando dos papeles, pudo salvar este drama criminal de Warner Bros. Con un presupuesto de 45 millones, la cinta recaudó solo 10 millones de dólares.

La promoción de esta película fue mínima y su paso por las salas de cines fue fugaz. El film pasó desapercibido entre los espectadores.

6. 'Tierras perdidas'

Basada en un relato de George R.R. Martin y dirigida por Paul W.S. Anderson, esta película fue un desastre total. Ni los fanáticos del autor de la obra se interesaron por verla.

Con 55 millones de dólares de presupuesto y solo 6,3 millones recaudados, Tierras perdidas fue una de las películas menos vista del año.

7. 'Ballerina'

El intento de expandir el universo de John Wick con Ana de Armas al frente no logró repetir el éxito de su saga original. Aunque tuvo acción y un cameo de Keanu Reeves, no logró los resultados esperados. Su recaudación fue de 137 millones, frente a un presupuesto de 90 millones

8. 'M3GAN 2.0'

La secuela de la popular muñeca asesina dejó atrás el terror para apostar por la acción y la ciencia ficción, un cambio que el público no perdonó. 'M3GAN 2.0' apenas recaudó 39 millones, con un costo de producción de 25 millones.

9. 'El Hombre Lobo'

Esta película de monstruos lo tenía todo a su favor para ser un éxito. 'El Hombre Lobo', fue liderada por el director de terror Leigh Whannell y protagonizada por Julia Garner y Christopher Abbott.

Sin embargo, los problemas de producción y la salida de Ryan Gosling pasaron factura. Únicamente se logró recaudar 35 millones de dólares y su presupuesto fue de 25 millones.

10. 'Misión Imposible: Sentencia final'

Aunque el agente Ethan Hunt fue protagonizado por la estrella Tom Cruise. La última entrega de Misión Imposible no logró generar el suficiente atractivo.

A pesar de su intensa campaña global, la cinta logró recaudar cerca de 600 millones de dólares. Aunque es una cifra alta para cualquier otra película, no fue rentable para esta, pues su presupuesto fue de 400 millones.