Octubre de terror: las películas imperdibles para tu maratón de Halloween en Ecuador

'El teléfono negro 2' es una de las películas de terror más esperadas en octubre de este 2025

Con la llegada de octubre, los cines ecuatorianos se preparan para una temporada de sustos, sombras y emociones fuertes. Nuevos estrenos y ciclos especiales traen historias que van desde lo sobrenatural hasta lo psicológico, perfectas para veladas oscuras, palomitas y saltos inesperados.

Las plataformas de streaming han preparado sus catálogos con clásicos, estrenos y cintas independientes que prometen noches de sustos y adrenalina. Ya no es necesario salir al cine para vivir una experiencia escalofriante: basta con una pantalla, buena compañía y un poco de valentía.

Si planea una maratón de películas para el 31 de octubre o el fin de semana más cercano a Halloween, aquí le presentamos una selección de los títulos más recomendados que puedes disfrutar en los cines de Ecuador y también en plataformas como en Netflix, Prime Video, Max, entre otras.

Estrenos en la gran pantalla

'The Black Phone 2'

La trama de ‘The Black Phone 2′ es aún una incógnita, pero seguro que de la mente de Scott Derrickson y de Joe Hill, el hijo de Stephen King salen escenas tan truculentas como las de la primera película, 'The Black Phone', en la que Ethan Hawke interpreta a un villano conocido como El Captor que se dedica a secuestrar niños y mantenerlos cautivos antes de matarlos.

Su estreno está previsto para el viernes 17 de octubre, por lo que tenemos que estar preparados para una invasión de siniestras máscaras del 'Captor' por las calles de nuestras ciudades.

Expediente Warren: El último rito

La cuarta parte de 'The Conjuring', además de la novena película del Warrenverso orquestado por James Wan, el también responsable de la saga de 'Insidious' y de la primera entrega de la franquicia 'Saw'.

'Expediente Warren: El último rito' supone la posible despedida de Ed y Lorraine Warren, el matrimonio de demonólogos más famoso después de Iker y Carmen, con un caso final basado en el caso real de la familia Smurl que promete ser el más siniestro y peligroso que jamás hayan enfrentado.

Películas para ver en casa

Para quienes buscan celebrar Halloween con una buena dosis de terror, las plataformas de streaming ofrecen colecciones especiales este mes. Netflix lanzó su “Temporada del Terror” con estrenos y clásicos; Max y Prime Video también habilitaron secciones temáticas con cintas icónicas y producciones originales.

Armar la maratón perfecta es sencillo: elija distintos estilos (desde el terror sobrenatural hasta el psicológico), prepare palomitas, baje las luces y deje que el miedo entre en casa. Octubre es el mes ideal para hacerlo.

Cuando acecha la maldad — Disponible en Netflix

Considerada una de las películas de terror latinoamericanas más impactantes de los últimos años, Cuando acecha la maldad del director argentino Demián Rugna nos lleva a un remoto pueblo rural azotado por una presencia demoníaca. Dos hermanos intentan detener la propagación de una fuerza maligna que convierte a los habitantes en seres poseídos. Brutal, cruda y con una atmósfera sofocante, esta cinta redefine el terror desde la perspectiva latinoamericana.

Trece Fantasmas — Disponible en Max

Un clásico de culto de principios de los 2000 que combina el horror sobrenatural con el diseño visual más extravagante del género. Un hombre hereda una casa construida casi por completo en vidrio, sin saber que está habitada por doce espíritus vengativos. Lo que parecía una fortuna se convierte en una trampa mortal. Ideal para quienes disfrutan de sustos visuales, efectos prácticos y un toque nostálgico de terror noventero.

Inmaculada — Disponible en Prime Video

Sydney Sweeney protagoniza esta historia de horror religioso ambientada en un convento italiano donde nada es lo que parece. Una joven monja llega al monasterio para servir a Dios, pero pronto descubre secretos inquietantes, rituales oscuros y presencias inexplicables. Inmaculada combina suspenso, estética gótica y crítica a las estructuras de poder religioso, perfecta para los amantes del terror psicológico.

El Exorcista — Disponible en Max y otras plataformas

Imposible hacer una maratón de Halloween sin incluir el clásico por excelencia. El Exorcista (1973) sigue siendo, después de cinco décadas, una de las películas más aterradoras de la historia. La historia de Regan, una niña poseída por un demonio, y los dos sacerdotes que intentan liberarla, sigue generando escalofríos incluso para quienes ya la han visto más de una vez. Una obra maestra que combina horror, fe y desesperación humana.

Sonríe — Disponible en Netflix

Esta cinta reciente se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su inquietante premisa: tras presenciar un suceso traumático, una psiquiatra empieza a experimentar apariciones que la obligan a sonreír de forma aterradora. Sonríe juega con los miedos psicológicos y los traumas personales, ofreciendo una experiencia tan perturbadora como adictiva.