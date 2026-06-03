¡El After se pone la camiseta mundialista! El programa regresa el 15 y 17 de junio del 2026

El After regresa el 15 y 17 de junio del 2026

El Mundial 2026 ya se vive en Teleamazonas y uno de los programas más reconocidos de la televisión ecuatoriana también entra en modo fútbol.

El After, el espacio de humor político, hará una pausa especial por la cobertura de la Copa del Mundo y regresará a la pantalla el 15 y 17 de junio de 2026 a las 22:30.

Como canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ecuador, el canal de la familia ecuatoriana transmitirá 40 partidos en vivo y otros 40 en diferido, además de análisis, comentarios, cobertura especial y contenido exclusivo con 'Nuestro Mundial al Día'.

Partidos y despliegue total en Norteamérica

Durante los 45 días de competencia, Teleamazonas contará con una programación enfocada en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un equipo de más de 20 profesionales estará desplegado en las distintas sedes para informar sobre el desarrollo del campeonato.

Los aficionados ecuatorianos podrán disfrutar de reportes en vivo, historias de los aficionados, novedades de las selecciones, análisis deportivos y contenido generado desde las ciudades anfitrionas.