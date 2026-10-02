Américo visita esTAmañana en Vivo, antes de sus conciertos en Ecuador

Americo se presenta este viernes 2 de octubre en el Coliseo Rumiñahui.

Américo, una de las voces más reconocidas de la cumbia romántica, estuvo este viernes 2 de octubre en esTAmañana en vivo, donde compartió detalles de su regreso a Ecuador y de las presentaciones que tiene programadas en el país.

El intérprete de éxitos como ‘Te vas’, ‘El embrujo’, ‘Traicionera’ y ‘Que levante la mano’ mantiene una relación cercana con el público ecuatoriano y este año ha regresado en varias ocasiones para presentarse en distintos escenarios.

Américo canta este 2 de octubre en Quito

Su primera presentación será este viernes 2 de octubre, desde las 18:00, en el Coliseo General Rumiñahui, como parte del concierto Los Reyes de la Cumbia.

Américo compartirá escenario con Sonido Mazter, El Combo de las Estrellas, Agua Bella, Organización X y Don Medardo y sus Players, en una noche dedicada a distintos sonidos de la cumbia latinoamericana.

Américo presenta ‘Comunicado Oficial’, un disco marcado por la reflexión personal

El cantante chileno contó en esTAmañana que su nuevo proyecto reúne canciones inéditas y colaboraciones con reconocidos compositores y músicos de la escena latina.

Américo adelantó detalles de su nuevo disco, ‘Comunicado Oficial’, durante su visita. El artista explicó que este proyecto nació después de un período de mucha reflexión personal y que busca transformar experiencias de todo tipo en música.

“De lo malo también se puede sacar algo bueno”. Américo, cantante chileno.

Américo presentó en esTAmañana detalles de ‘Comunicado Oficial’, su nuevo disco de canciones inéditas y colaboraciones internacionales. esTAmañana.

Además, resumió el cantante al hablar del proceso creativo detrás del álbum. El proyecto reúne canciones inéditas y, según Américo, le permitió mirar distintos momentos de su vida desde otra perspectiva.

Un disco con colaboraciones internacionales

Américo señaló que el álbum cuenta con la participación de cantantes, compositores y músicos reconocidos, entre ellos integrantes vinculados a la banda de Luis Miguel.

También mencionó la participación del compositor panameño Omar Alfanno, autor de clásicos de la música latina como 'A puro dolor' y 'Y hubo alguien', esta última popularizada por Marc Anthony. Alfanno ha escrito canciones interpretadas por cientos de artistas, entre ellos Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera y Shakira.