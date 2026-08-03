Ariana Grande se retirará de la vida pública tras su gira actual, según la revista People

Ariana Grande se retirará de la vida pública una vez que finalice su gira en curso el próximo mes, según la revista People, citando a un representante que afirmó que el "trabajo ante el público" de la estrella del pop estadounidense la había sometido a un "escrutinio público interminable y constante".

Grande también se ha retirado del reestreno previsto de 'Sunday in the Park with George', de Stephen Sondheim, cuyo estreno está previsto en el Barbican Centre de Londres para el verano de 2027.

En un comunicado publicado en su página web, el centro artístico ha indicado que Grande había decidido retirarse de la producción, en la que también iba a participar su compañero de reparto en 'Wicked', Jonathan Bailey.

"Sabemos que no debe de haber sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo", dice el comunicado. Reuters se ha puesto en contacto con los representantes de Grande para recabar sus comentarios.

La decisión, según se ha informado, se conoce tras años de especulaciones públicas sobre el aspecto físico y la salud de Grande, un escrutinio que se intensificó tras el estreno, el 31 de julio, de su videoclip "Petal", que acompañó al lanzamiento del álbum del mismo nombre.

En el video, Grande interpreta a una aspirante a artista rechazada repetidamente en las audiciones por un jurado compuesto por hombres, que la describen como "nada especial", "aburrida de ver" y "desesperada", y la acusan de haberse "operado demasiado". Al final del video, ella enciende una motosierra y la dirige hacia el jurado.

Grande, ganadora de tres premios Grammy, también fue nominada a un Oscar por su interpretación de Glinda en la primera entrega de 'Wicked'.

Le quedan tres fechas de su gira en Chicago antes de comenzar una serie de diez noches en el O2 Arena de Londres, donde está previsto que la gira concluya el 1 de septiembre.