Presentaciones icónicas y homenajes destacaron en MTV VMAS 2025; lista de ganadores

Lady Gaga se llevó el epremio a la Artista del Año en los MTV Video Music Awards 2025

Los MTV Video Music Awards 2025 realizados en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el domingo 7 de septiembre del 2025 tuvieron presentaciones icónicas y homenajes inolvidables.

El evento fue conducido por LL Cool J. El evento contó con shows de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Mariah Carey, Doja Cat y J Balvin junto a DJ Snake. Sin embargo, los ganadores también brindaron momentos únicos que generaron tendencias.

Las aristas que destacaron fueron Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter, pero los homenajes a Mariah Carey y Ozzy Osbourne también fueron los momentos más comentados de la noche.

Lady Gaga, la principal nomidad de la noche, obtuvo el premio a la Artista del Año antes de salir hacia el Madison Square Garden para brindar un concierto por la gira The MAYHEM Ball Tour.

Por esta razón, la artista de 39 años optó por grabar previamente un espectáculo teatral exclusivo para los Video Music Awards, que fue emitido durante la gala del domingo.

La intérprete de 'Always remember us this way' también ofreció un emotivo discurso. "Ser artista es una disciplina. Es una responsabilidad hacer que el público sonría, baile, llore y se libere", señaló.

"El arte ha sido un refugio para mí desde que era niña. Estoy muy agradecida de poder hacer esto", confesó Gaga.

Ariana Grande también brilló en la premiación. La artista de 32 años obtuvo dos galardondes por Video del Año y Mejor Video Pop. Uno de los momentos virales fue su agradecimiento a sus “terapeutas y personas gay” durante su discurso.

Los homenajes a Mariah Carey y Ozzy Osbourne también derrocharon energía y emociones La 'Reina de la Navidad' recibió el Premio Video Vanguard y Ariana Grande fue la encargada de rendirle tributo. "Como vocalista, solo hay una reina. Y esa es Mariah", señaló.

Mariah Carey subió al escenario con una bata de satén dorada, que al quitarse reveló un traje brillante. Ofreció un popurrí de sus más grandes éxitos, entre los que destacaron 'Fantasy', 'We Belong Together', 'Obsessed' y también las icónicas canciones de su álbum 'The Emancipation of Mimi'.

Mientras que Ozzy Osbourne fue recordado con una presentación de Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt con un show de sus grandes éxitos, entre los cuales destacaron 'Crazy Train', 'Changes' y 'Mama, I'm Coming Home'.

El hijo de Osbourne, Jack, y los nietos de 'El Príncipe de las Tinieblas' compartieron un mensaje en video durante la gala.

Ricky Martin, J Balvin y Sabrina Carpenter también brindaron presentaciónes inolvidables. Carpenter interpretó 'Tears' de su último álbum 'Man's Best Friend'. Su show empezó con una salida de una tapa de alcantarilla y luego se unió a varios artistas trans y drag y bailarines.

Durante la presentación, los bailarines mostraron carteles con los mensajes: "Protect Trans Rights", "In Trans We Trust" y "If You Hate You'll Never Get Laid".

