Esquiadora narra cómo ella y su perro sobrevivieron a una avalancha en Andorra

Ares Masip, una experimentada esquiadora vivió un momento de terror junto a su mascota en la cima del Pic de l’Hortell, en Andorra.

En cuenta de Instagram Masip narra cómo una avalancha se activó bajo sus pies y comenzó a arrastrarla a ella y a su perro, Cim.

El hecho ocurrió a unos 2 400 metros de altura, en una zona que Masip asegura conocer muy bien y por la que ha descendido varias veces.

En un video compartido en su cuenta @ares_masip, se observa a la deportista disfrutando del paisaje nevado en compañía de su mascota, hasta que repentinamente la nieve se desprende bajo sus pies y los envuelve hasta arrastrarlos colina abajo.

Masip, detalló que la alerta meteorológica de peligro marcaba riesgo bajo, entre niveles 1 y 2, y que había huellas recientes de otros esquiadores. En estas condiciones ella se aventuró al descenso porque no existía un riesgo real.

Sin embargo, la esquiadora reconoció haber caído en lo que se conoce como “trampa heurística”, un sesgo mental que genera exceso de confianza cuando se repite un itinerario o se asume que un lugar familiar es seguro. “No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras”, afirmó.

Por fortuna para la mujer y su mascota todo quedó en un susto y un aprendizaje que resumió en un mensaje para toda la comunidad de montaña: “El riesgo cero no existe”.