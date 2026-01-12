Tres deportistas de snowboard son arrastrados por una fuerte avalancha en Colorado, EE.UU.

Avalancha arrastra a tres deportistas en el Parque Nacional Colorado en Estados Unidos

Un dramático momento quedó registrado en video en el Parque Nacional de Colorado en las Montañas Rocosas, en Estados Unidos, a inicios de enero del 2026.

Tres personas que practicaban 'snowboard' (esquí sobre tabla) en una de las colinas del parque fueron sorprendidos por un resquebrajamiento del hielo de manera repentina que los puso en alerta.

En el video se observa como el hielo y nieve se colapsa y los arrastra colina abajo. Los deportistas mantienen la calma e intentan mantenerse a flote para no ser sepultados.

Después de unos dramáticos segundos el hielo se detiene sobre un paraje boscoso y los deportistas logran salir ilesos.