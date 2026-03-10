Bad Bunny celebra sus 32 años con un sorpresivo regreso a las redes sociales

El puertorriqueño Bad Bunny el artista más exitoso a nivel global en todas las plataformas musicales combinadas actualmente.

Antes de alcanzar la fama mundial, el joven artista se desempeñaba como empaquetador en un supermercado Econo en su natal Puerto Rico, empleo que mantenía mientras subía sus primeras composiciones de forma independiente a plataformas digitales.

Durante este proceso inicial, el apoyo de sus padres, Tito Martínez y Lysaurie Ocasio, resultó fundamental, ya que incentivaron su creatividad desde sus primeras intervenciones en el coro de la iglesia y respetaron su formación académica antes de su dedicación plena al reguetón.

Lysaurie Ocasio, Tito Martínez, Bad Bunny y sus hermanos Redes Sociales

Gustos e influencias de Bad Bunny

A pesar de su éxito económico y el acceso a la alta cocina, el intérprete ha manifestado en diversas ocasiones que su comida favorita sigue siendo el plato tradicional de arroz con salchichas.

En el ámbito artístico, su mayor referente e influencia musical es el legendario salsero Héctor Lavoe, de quien heredó la capacidad de conectar con el sentimiento popular a través de sus letras.

Además, ha logrado integrar pasiones personales de su infancia, como la lucha libre profesional de la WWE, convirtiéndolas en parte de su narrativa visual y profesional sobre los escenarios.

El esperado regreso a lo digital

Este 10 de marzo, coincidiendo con su aniversario de vida, el "Conejo Malo" ha reactivado sus perfiles oficiales, provocando una reacción masiva de millones de seguidores en cuestión de minutos.

Tras varios meses de mantener un perfil bajo y limitar sus interacciones, este retorno a la actividad digital ha despertado una ola de especulaciones sobre posibles anuncios de nuevos proyectos discográficos o giras mundiales.

La celebración de sus 32 años se convierte así en un fenómeno de tendencia global que reafirma su posición como una de las figuras más mediáticas y seguidas del entretenimiento actual.