Residente debuta como director de largometraje con Bad Bunny como protagonista

Residente y Bad Bunny participaron en una marcha para celebrar la dimisión del gobierno de Puerto Rico en 2019.

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) debutará como director de largometrajes con el drama histórico épico 'PORTO RICO', protagonizado por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", afirmó en un comunicado este miércoles Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en 'In the Summers' y 'Frank & Louis'.

'PORTO RICO', coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris ('Birdman'), es un western caribeño inspirado en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.

"Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", comentó el artista sobre este filme centrado en los orígenes de su isla natal.

Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), quien recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año con el disco en español 'Debí tirar más fotos', tiene en este largometraje su primer papel protagónico en cine, después de su participación en cintas como 'Bullet Train' y 'Caught Stealing'.

Lo acompañan Mortensen ('Eastern Promises', 'Captain Fantastic', 'Green Book'), Norton ('American History X', 'Birdman', 'A Complete Unknown') y el español Bardem ('No Country for Old Men'), con más integrantes del elenco por anunciar.

Residente y Erick Douât producen a través de 1868 Studios, mientras que Norton y Bill Migliore, junto a Michael Bederman, producen para Class 5 Films.

"Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde 'The Godfather' hasta 'Gangs of New York', que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo", explicó Norton.

"Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando", subrayó.

Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, cuando pasó a manos de Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense. En la actualidad, la isla es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

El director ganador de múltiples premios Óscar Alejandro G. Iñárritu se desempeña como productor ejecutivo junto a Scott Budnick y su sello 1Community, Mike Novogratz, Sukey Novogratz, José E. Feliciano, Kwanza Jones, Henry R. Muñoz III y Noah Assad. UTA Independent Film Group representa las ventas internacionales.

1868 Studios, creada a través de una alianza estratégica de varios años entre Residente, Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision, está comprometida con elevar la cultura latina y llevar historias latinas a audiencias globales a través de sus proyectos.