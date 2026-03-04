Bad Bunny impone récord de audiencia global con el Halftime Show del Super Bowl LX

Ya es oficial, la NFL, Apple Music y Roc Nation, la compañía que produjo el Halftime Show del Super Bowl LX, el pasado 8 de febrero, informaron que la actuación de Bad Bunny obtuvo 4.157 millones de visualizaciones en 24 horas.

Estas cifras corresponden a la transmisión global del espectáculo que incluye las visualizaciones en plataformas digitales y de streaming como YouTube, Disney+.

El récord establecido por el puertorriqueño lo coloca por encima del estadounidense Kendrik Lamar, quien mantenía la corona con su presentación de 2025 que obtuvo una media de 133.5 millones de espectadores.

El video de 13 minutos del Halftime Show en el canal de YouTube de la NFL tiene acumuladas hasta ahora 117 millones de vistas de cuentas individuales.

Con esto Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) se consolida como uno de los artistas latinos más importantes de su generación.