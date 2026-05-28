Bad Bunny estatua de cera se estrena en museo de España

Una figura de cera de Bad Bunny se exhibe en el museo de Madrid.

La imagen de Bad Bunny se exhibe en el Museo de Cera de Madrid desde este jueves 28 de mayo de 2026.

El puertorriqueño luce de pie con una camisa celeste abierta y luciendo sus tatuajes.

Detrás de la imagen luce colgada la bandera de su natal Puerto Rico y un par de palmeras, la misma decoración de su último álbum 'DeBí TiRAR Más FOToS'.

Detalles de la fabricación de la estatua de Bad Bunny

La estatua de cera del Conejo Malo requirió cinco meses de trabajo artesanal. Fue fabricada por un equipo de cinco personas y llegó a Madrid casi al mismo tiempo que el propio cantante.

"Se ha observado su rostro, expresión, postura y estilismo característico, con el objetivo de reflejar tanto su imagen como su energía en escena", dijo el personal en la presentación de la imagen en el museo.

Uno de los desafíos más grandes para hacer la figura del puertorriqueño fue captar su pose característica, según dijo el escultor Mike Wade.

El cuerpo completo es de cera y la barba y cabello fueron hechos pelo a pelo.

Celebridades con las que compartirá espacio en Madrid

Bad Bunny compartirá espacio en el Museo de Cera de Madrid junto a Justin Bieber, Marilyn Monroe y Elvis Presley.