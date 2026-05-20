Bad Bunny sorprende con el lanzamiento de su colección 'Benito Antonio' junto a Zara

Bad Bunny posa durante su ingreso a la Met Gala 2026

El centro comercial, Plaza Las Américas en San Juan, Puerto Rico, fue escenario de un evento inesperado que reunió a decenas de fanáticos del Bad Bunny. El "conejo malo", presentó su colección de moda “Benito Antonio”, nuevo proyecto del artista en colaboración con la marca española Zara.

Durante la presentación, Bad Bunny apareció sorpresivamente al salir del local con varias bolsas de la tienda. Su presencia causó furor entre los asistentes quienes lo grabaron y compartieron el momento en redes sociales.

La colección “Benito Antonio” ofrece prendas inspiradas en la estética personal del artista, con una mezcla de sastrería relajada y elementos caribeños.

Entre las prendas sobresalen camisetas básicas, sudaderas, pantalones cargo y trajes fluidos en tonos neutros y cálidos, muy característicos del artista.

¿Cuándo estará disponible en Ecuador?

La página oficial de Zara Ecuador, menciona que la colección “Benito Antonio” estará disponible en el país a partir del 21 de mayo.

Página Web Zara Ecuador, lanzamiento de la colección 21 de mayo del 2026 Captura de pantalla

Por otro lado, la relación de Bad Bunny con la marca tomó fuerza en la Met Gala 2026, en la que el cantante lució un traje negro confeccionado en su totalidad por Zara, dando indicios de lo que se traían entre manos.

Con esta colaboración, el interprete de 'Debí tirar más fotos' muestra su gran influencia más allá de la música.