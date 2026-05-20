Tini invita al escenario a joven de limpieza que imitaba su coreografía durante un ensayo

El episodio protagonizado por Tini y Rodrigo generó repercusión viral en redes sociales y se transformó en tendencia

La cantante argentina Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más emotivos del fin de semana durante la prueba de sonido de su gira “Futttura” en Salta.

Mientras realizaba el ensayo previo al concierto, la artista notó que un joven del equipo de limpieza replicaba perfectamente una de sus coreografías desde abajo del escenario.

“La amo mucho”

Sorprendida por el talento y la energía del chico, Tini decidió invitarlo a subir al escenario para bailar junto a ella frente al equipo técnico y asistentes presentes.

El joven, quien se define como un “bailarín en formación”, se sabía todos los pasos de memoria y terminó robándose los aplausos del momento.

“Me dio la oportunidad y me hizo subir, no lo puedo creer… ¡la amo mucho!”, expresó emocionado tras vivir la inesperada experiencia.

El video se volvió viral

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto de la cantante y celebraron la oportunidad que recibió el joven bailarín.

Muchos seguidores calificaron la escena como uno de los momentos más genuinos y emocionantes de la gira de Tini.