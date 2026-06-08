Blessd anuncia concierto en Quito el 31 de julio sumándose al festival Llacta Fest

Blessd confirma concierto en Ecuador y se suma al festival Llacta Flow

El cantante colombiano Blessd anunció oficialmente su nueva gira internacional “El Peor Hombre del Mundo Tour LATAM”, con la que recorrerá distintos países de América Latina.

El artista urbano confirmó además que la venta general de entradas inicia el jueves 8 de junio a las 12:00.

A través de redes sociales, Blessd compartió el anuncio acompañado del mensaje “Más fechas por confirmar”, lo que generó expectativa entre sus seguidores sobre nuevas ciudades y países incluidos en el recorrido.

Las entradas para el concierto de Blessd en Quito ya están disponibles a través de Buen Plan Tickets.

General: USD 40

Preferencia: USD 75

Tribuna: USD 100

Cancha: USD 120

Palco: USD 150

Fan Zone A-B: USD 170

Golden Box: USD 240

La gira toma el nombre de su más reciente proyecto musical “El Peor Hombre del Mundo”, una producción que ha llamado la atención en plataformas digitales y redes sociales.

En los últimos meses, el cantante colombiano se ha consolidado como una de las figuras más escuchadas del género urbano latino, acumulando millones de reproducciones en plataformas musicales y una fuerte presencia internacional.

Además, Ecuador aparece como una de las primeras paradas confirmadas de esta nueva etapa musical de Blessd.