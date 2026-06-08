Blessd anuncia concierto en Quito el 31 de julio sumándose al festival Llacta Fest
El artista colombiano confirmó nuevas fechas de su gira por Latinoamérica y se presentará en Quito el próximo 31 de julio.
Blessd confirma concierto en Ecuador y se suma al festival Llacta Flow
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Actualizado:
08 jun 2026 - 12:59
El cantante colombiano Blessd anunció oficialmente su nueva gira internacional “El Peor Hombre del Mundo Tour LATAM”, con la que recorrerá distintos países de América Latina.
El artista urbano confirmó además que la venta general de entradas inicia el jueves 8 de junio a las 12:00.
A través de redes sociales, Blessd compartió el anuncio acompañado del mensaje “Más fechas por confirmar”, lo que generó expectativa entre sus seguidores sobre nuevas ciudades y países incluidos en el recorrido.
Las entradas para el concierto de Blessd en Quito ya están disponibles a través de Buen Plan Tickets.
- General: USD 40
- Preferencia: USD 75
- Tribuna: USD 100
- Cancha: USD 120
- Palco: USD 150
- Fan Zone A-B: USD 170
- Golden Box: USD 240
La gira toma el nombre de su más reciente proyecto musical “El Peor Hombre del Mundo”, una producción que ha llamado la atención en plataformas digitales y redes sociales.
En los últimos meses, el cantante colombiano se ha consolidado como una de las figuras más escuchadas del género urbano latino, acumulando millones de reproducciones en plataformas musicales y una fuerte presencia internacional.
Además, Ecuador aparece como una de las primeras paradas confirmadas de esta nueva etapa musical de Blessd.
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