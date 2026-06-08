El papa condena ante obispos españoles la 'plaga' de abusos sexuales y pide 'reparación'

El papa León XIV afirmó este lunes ante los obispos españoles que los abusos sexuales cometidos por miembros del clero constituyen "una plaga" y llamó a la Iglesia a responder con "la escucha, la verdad, la justicia, la reparación".

Hablando de "aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", León XIV estimó que, "ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación".

El papa insistió en reclamar "un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado" y que "cada persona herida" pueda encontrar "escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación".

En el tercer día de su visita a España, el pontífice pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados y se reunirá con víctimas de abusos sexuales del clero.

Según la prensa española, la reunión tendrá lugar a puerta cerrada este lunes por la tarde en la Nunciatura Apostólica en la capital española.

Pero varias asociaciones de víctimas que llevan años denunciando la opacidad de la Iglesia en este tema lamentaron no haber sido invitadas y se congregaron ante la sede de la Nunciatura para expresar su malestar.

"Creo que el papa tiene que ser consciente que pierde una oportunidad de oro para comprometerse con las victimas en España y se va con una visión muy sesgada", dijo este lunes Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.