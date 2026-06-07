Willian Pacho aparece como la 'muralla' del PSG en un video estilo anime

Anime Nuevo visual especial colaborativo entre el PSG y la franquicia Jujutsu Kaisen

El Paris Saint-Germain sorprendió este fin de semana a sus seguidores con la publicación de un video estilo anime que resume el camino del club hacia la victoria en la temporada.

La pieza audiovisual fue difundida en la cuenta oficial en español del PSG con el mensaje: “¡Nuestro camino hacia la victoria!”.

El video muestra a futbolistas y escenas inspiradas en el universo del club francés mediante una animación con referencias visuales al anime japonés, combinando acción, dramatismo y estética cinematográfica.

La producción rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados destacaron la creatividad de la campaña digital y la calidad de la animación.

El material fue realizado por AzuranStudio, especializado en contenido visual y animación digital.

En los últimos años, varios clubes europeos han apostado por formatos audiovisuales innovadores para conectar con nuevas audiencias y fortalecer su presencia en plataformas digitales.

El PSG se ha consolidado como uno de los equipos con mayor impacto en redes sociales, impulsando contenidos visuales, campañas globales y producciones dirigidas a públicos internacionales.