La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Así se prepara Nueva York para el gran evento

Lo que se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Manhattan

El acto principal de la boda de la estrella del pop Taylor Swift y la de la NFL Travis Kelce está previsto para el viernes, mientras varias celebridades inundan Nueva York para el evento en el histórico Madison Square Garden, en el corazón de Manhattan.

La cantante multimillonaria y el tres veces campeón del Super Bowl, ambos de 36 años, arrancaron las celebraciones el jueves con una cena de ensayo exclusiva, en la que participaron unos 100 invitados.

Un periodista de la AFP vio llegar una procesión de camionetas negras, que se cree transportaban a los invitados, a una carpa privada fuera del Garden el jueves por la noche.

El Madison Square Garden, epicentro de la boda del año

¿Coincidencia? A la misma hora, la cantante Selena Gómez, amiga de Swift, publicó en Instagram un video de ella misma con vestido de noche en un automóvil.

Por su parte, los fanáticos se agolpaban cerca, intentando echar un vistazo a la escena.

La boda en sí tendrá lugar, según se informa, el viernes, con unos 1 000 invitados, entre ellos Gómez, las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne y la actriz Zoe Kravitz, todas ellas amigas de Swift. También se prevé la presencia de los compañeros de equipo de Kelce en los Kansas City Chiefs.

Una logística de alta seguridad y hermetismo

Se rumorea que actuarán Stevie Nicks y Tim McGraw, ambos allegados a Swift. Podrían igualmente subir al escenario los artistas británicos Ed Sheeran —otro amigo de Swift— y Paul McCartney.

Los invitados habrían firmado acuerdos de confidencialidad y, según reportes, no podrán llevar sus teléfonos durante la ceremonia, que se prevé comience con cócteles a media tarde, seguidos de una recepción que se prolongará hasta la noche.

La celebración tiene lugar en un momento en que Nueva York y su cuerpo de policía se encuentran al límite de su capacidad por un fin de semana festivo que incluye las celebraciones del 4 de julio y un partido de la Copa del Mundo, todo ello en medio de una intensa ola de calor.

"Ella es todo"

Los swifties, como se conoce a los seguidores de la cantante, inundaron distintos puntos de la Gran Manzana que su ídolo menciona en varias canciones, como Cornelia Street, que presta su nombre a una exitosa canción.

"Ella es la figura más grande de Estados Unidos, es como nuestra realeza, es nuestra reina, es todo", dijo Alyssa Heinen, de 24 años, de Manhattan.

"Estamos tan felices de que haya encontrado al amor de su vida, y que además resulte ser alguien tan importante, que para nosotros se siente como una boda real".

"Estamos muy emocionados de ver a Taylor", comentó a la AFP Lindsey Bongiorno, de 25 años, en las afueras del Madison Square Garden, con la esperanza de vivir la ocasión desde lejos.

El fenómeno Swift: Más que una boda, un evento nacional

Los rumores sobre la boda se dispararon en las últimas semanas, sin ninguna confirmación oficial. Sin embargo, las pistas se han multiplicado en los alrededores del recinto.

Los periodistas han visto camiones de reparto de comida que transportan carne de langosta y donas, mientras que la policía ha anunciado cierres de calles alrededor del Madison Square Garden.

La pareja, que se comprometió en agosto pasado, ya estaría en Nueva York.

El avión privado de Swift aterrizó cerca el martes y su automóvil se ha visto en la ciudad. Además, Kelce fue fotografiado cuando corría en Manhattan.

Previo a la boda, la pareja anunció que donaría 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas en el país, incluido grupos de rescate de animales así como organizaciones en Nashville (Tennessee) y Kansas City.