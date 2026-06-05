Taylor Swift y Travis Kelce planearían casarse en el centro de Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce se casan en julio de 2026.

Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en el centro de Nueva York el próximo 3 de julio de 2026.

Tras anunciar su compromiso en redes sociales en agosto de 2025, múltiples reportes de medios internacionales confirman que la pareja eligió la Gran Manzana para celebrar su matrimonio en un evento privado de alta seguridad.

Se sabe que será en el corazón de Midtown Manhattan, aunque la locación específica se mantiene bajo estricta reserva.

Entre las opciones más rumoreadas e icónicas se encuentran el Madison Square Garden, Central Park, el Rockefeller Center o la Biblioteca Pública de Nueva York.

Restricciones a la prensa y fuertes protocolos

Para evitar que la prensa ingrese en el momento, los novios optaron por llamar directamente o enviar mensajes personalizados a sus invitados en lugar de enviar invitaciones tradicionales de papel o digitales.

Se espera una asistencia exclusiva de entre 150 y 200 personas. Entre las celebridades invitadas destacan Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, además de Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid por parte de los Kansas City Chiefs.

Los reportes señalan exigentes acuerdos de confidencialidad. Trascendió que los asistentes solteros no tendrán permitido llevar un acompañante para asegurar que solo personas del círculo íntimo de la pareja estén presentes en el lugar.