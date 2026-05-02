Escudo legal: El plan de Taylor Swift para que la Inteligencia Artificial no use su voz ni imagen

Taylor Swift inició acciones legales para registrar su voz e imagen como propiedad intelectual protegida, buscando blindarse contra el uso no autorizado de la Inteligencia Artificial (IA) y los deepfakes.

Esta medida convierte a la cantante en una de las primeras superestrellas en utilizar el registro de marcas comerciales para defender su identidad física y vocal de la IA generativa.

Detalles de la Estrategia Legal

El 24 de abril de 2026, a través de su empresa, TAS Rights Management, Swift presentó tres solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU..

Se registraron dos frases para proteger su voz: "Hey, it's Taylor Swift" y "Hey, it's Taylor". También se solicitó el registro de una imagen de su gira The Eras Tour, donde aparece con un body brillante, botas plateadas y una guitarra rosa.

El objetivo es crear un escudo legal que le permita demandar a cualquier entidad que utilice su identidad visual o auditiva generada por IA sin consentimiento.

Contexto: Amenazas de la IA

La iniciativa surge tras ser objeto recurrente de manipulación digital. En el pasado, Swift ha sido blanco de imágenes falsas explícitas creadas con IA que circularon en internet.

Además de imágenes falsas generadas por IA que sugerían su apoyo a candidatos políticos, como Donald Trump en 2024, y fueron compartidas engañosamente.

Un Precedente para la Industria

Expertos legales, como el abogado Josh Gerben, señalan que esta estrategia busca llenar un vacío legal donde las leyes de derecho de autor tradicionales no cubren las nuevas creaciones de IA.

Al registrar su voz e imagen como marca comercial, Swift establece un precedente que podría cambiar la forma en que los artistas protegen su identidad en la era digital.

Este movimiento se suma a otras celebridades que ya toman medidas similares, como el actor Matthew McConaughey.