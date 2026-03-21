Los reyes del k-pop BTS arrasan en Seúl en su concierto de regreso

La banda más famosa del K-pop, BTS, regresó este sábado a los escenarios tras más de tres años con un megaconcierto

El regreso de la popular banda de pop coreana BTS tras una pausa de cuatro años apunta a convertirse en un negocio millonario que incluso podría superar el éxito de la gira "Eras Tour", de la estadounidense Taylor Swift.

Antes del concierto del grupo este sábado en Seúl y el lanzamiento de una gira mundial, AFP analiza cómo funciona el negocio de la "boyband" más popular del mundo.

"BTSnomics"

Algunas proyecciones sugieren que la gira, con 82 fechas en 23 países, podría sobrepasar la última gira de Swift, de 21 meses, que generó unos 2.000 millones de dólares solo en venta de boletos.

A las entradas hay que sumar los ingresos generados por los seguidores que viajan desde el extranjero y pasan varios días en las ciudades donde actúa BTS, un fenómeno conocido como "BTSnomics".

La gira empezará en la ciudad surcoreana de Goyang el 9 de abril y terminará en Filipinas una vez meses más tarde. Parará en 34 ciudades, entre ellas varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

"Espero que estos efectos económicos se distribuyan en todos los países y ciudades donde se realizan las presentaciones", dijo SooCheong Jang, profesor de turismo en la Universidad Purdue, en Estados Unidos.

Ante el número de conciertos programados, su enorme base global de seguidores conocidos como ARMY (ejército en inglés) y el deseo de verlos tras años alejados de los escenarios, "considero que este impacto superará el de 'Taylornomics'", afirmó.

Netflix y turismo

El analista Kim Yu-hyuk, de la firma IBK Investment & Securities en Seúl, estima que una cifra "muy conservadora" para la venta de entradas y productos derivados de la gira sería de al menos 2,9 billones de wones (2.000 millones de dólares).

Según sus cálculos, seis millones de personas podrían acudir a los conciertos. Y el grupo podría anunciar más fechas para el próximo año.

El concierto del sábado en Seúl, en el que esperan unas 260.000 personas, será retransmitido en directo por Netflix.

"Este es el mayor espectáculo musical en directo que Netflix ha organizado una escala global", dijo el viernes en Seúl Brandon Riegg, ejecutivo de la plataforma.

El entusiasmo podría reforzar todavía más el entusiasmo global por casi cualquier producto con sello coreano, desde cine y series hasta libros, gastronomía y cosmética.