Budokan 2025: conciertos y K-pop en la agenda del domingo 5 de octubre en Guayaquil

Guayaquil vive una de sus celebraciones más esperadas del año para fanáticos del anime, los videojuegos, el cosplay y la cultura pop: Budokan Guayaquil 2025, que se celebrará desde este sábado 4 hasta el domingo 5 de octubre en el Palacio de Cristal.

En su edición 2025, Budokan se consolida como el evento geek más grande del Ecuador. Su alcance crece cada año, al incorporar invitados internacionales, competencias oficiales (como el World Cosplay Summit Ecuador que se desarrolló este sábado) y una oferta de entretenimiento diversa que va más allá del hobby y el espectáculo.

La pareja ganadora de este concurso viajará con todos los gastos pagos para representar al país en Japón en 2026.

Entre los artistas invitados están Patricia Azán, Hiroki Takahashi, Mauren Mendo, Ana Lobo y Rodrigo Zea, quienes serán parte importante de las presentaciones de doblaje y homenajes a la cultura animada.

Agenda completa del domingo 5 de octubre

El segundo día del festival inicia temprano y ofrecerá un escalafón de actividades variadas que combinen música, presentaciones y espectáculos para los asistentes:

10:00 Apertura oficial del evento

12:00 Voz Otaku Vol. 2

13:30 Honmoon Cup

15:00 Presentación de Ana Lobo

15:45 Presentación de Rodrigo Zea

16:30 Presentación de Patricia Azán

17:15 Kpop Demon / Hunters Show

17:45 Concierto de Mauren Mendo

18:40 Evento "Celerity-Budokan"

19:00 Concierto de Hiroki Takahashi

Estas actividades asegurarán que el domingo sea intenso y lleno de emociones para los asistentes, con música, cosplay, presentaciones de voces del doblaje y momentos interactivos.