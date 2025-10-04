Budokan 2025: conciertos y K-pop en la agenda del domingo 5 de octubre en Guayaquil
Mauren Mendo y Hiroki Takahashi son las voces de los conciertos que habrá el domingo en el Budokan 2025 en el Palacio de Cristal.
Imagen referencial del Budokan 2024, en Guayaquil.
Actualizada:
04 oct 2025 - 18:54
Guayaquil vive una de sus celebraciones más esperadas del año para fanáticos del anime, los videojuegos, el cosplay y la cultura pop: Budokan Guayaquil 2025, que se celebrará desde este sábado 4 hasta el domingo 5 de octubre en el Palacio de Cristal.
En su edición 2025, Budokan se consolida como el evento geek más grande del Ecuador. Su alcance crece cada año, al incorporar invitados internacionales, competencias oficiales (como el World Cosplay Summit Ecuador que se desarrolló este sábado) y una oferta de entretenimiento diversa que va más allá del hobby y el espectáculo.
La pareja ganadora de este concurso viajará con todos los gastos pagos para representar al país en Japón en 2026.
Entre los artistas invitados están Patricia Azán, Hiroki Takahashi, Mauren Mendo, Ana Lobo y Rodrigo Zea, quienes serán parte importante de las presentaciones de doblaje y homenajes a la cultura animada.
Agenda completa del domingo 5 de octubre
El segundo día del festival inicia temprano y ofrecerá un escalafón de actividades variadas que combinen música, presentaciones y espectáculos para los asistentes:
- 10:00 Apertura oficial del evento
- 12:00 Voz Otaku Vol. 2l del evento
- 13:30 Honmoon Cup
- 15:00 Presentación de Ana Lobo
- 15:45 Presentación de Rodrigo Zea
- 16:30 Presentación de Patricia Azán
- 17:15 Kpop Demon / Hunters Show
- 17:45 Concierto de Mauren Mendo
- 18:40 Evento “Celerity-Budokan”
- 19:00 Concierto de Hiroki Takahashi
Estas actividades asegurarán que el domingo sea intenso y lleno de emociones para los asistentes, con música, cosplay, presentaciones de voces del doblaje y momentos interactivos.
