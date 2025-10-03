Desfiles, ferias gastronómicas... esta es la agenda de actividades en Guayaquil el 4 y 5 de octubre

La Perla del Pacífico se prepara para vivir un fin de semana lleno de actividades en el marco de las Fiestas Octubrinas 2025, que conmemoran los 205 años de independencia de la ciudad.

Durante el sábado 4 y domingo 5 de octubre, las calles, plazas y escenarios culturales de Guayaquil se llenarán de música, deporte, desfiles, gastronomía y expresiones artísticas pensadas para toda la familia.

Este año, la agenda municipal y las propuestas de colectivos ciudadanos ponen énfasis en tres ejes: la celebración cultural, el fortalecimiento de la identidad guayaquileña y la apertura de espacios gratuitos o de bajo costo para que la ciudadanía pueda ser parte de los festejos.

Desde conciertos con artistas locales e internacionales hasta maratones, festivales juveniles y desfiles tradicionales, los guayaquileños y visitantes encontrarán opciones para todos los gustos.

Además de los grandes eventos masivos, como la Maratón de Guayaquil y el desfile de carrozas en la avenida 9 de Octubre, habrá espacios alternativos dedicados a la gastronomía, la cultura popular y la innovación juvenil, reflejando la diversidad que caracteriza a la ciudad.

Sábado 4 de octubre: rock, cultura y elección de la reina

En Plaza Guayarte, desde las 11:00, se desarrollará el Guayaquil Rock Fest con música en vivo, ferias de emprendedores y exposición de motocicletas Harley-Davidson. Bandas como Spectrum, Morgana y Deafora serán parte del cartel.

A las 11:00 en el Parque Cultural Garza Roja presentará la Orquesta Filarmónica con repertorio flamenco enmarcado en la celebración cultural.

Por la noche, a las 20:00 en la Concha Acústica del Parque Samanes se realizará la elección de la reina de la ciudad.

Otros eventos simultáneos incluirán ferias de gastronomía, presentaciones al aire libre y actividades para niños, todo integrado al ambiente festivo de la ciudad. En la Plaza de la Administración (calle Pichincha y Aguirre) se desarrollará la feria gastronómica 'Delicias de mi Perla', desde las 09:00.

Además, el fin de semana se realiza el Budokan 2025 en el Malecón 2000 con concursos de cosplayers, K-pop, videojuegos y actividades para fanáticos de la cultura geek.

Domingo 5 de octubre: maratón, desfile y cultura geek

La Maratón de Guayaquil arrancará a las 04:00 con distancias de 5, 12, 21 y 42 kilómetros. El punto de partida será en la calle 10 de Agosto, frente al Municipio. El ganador de los 42 km recibirá un pase directo para la Maratón de Boston.

A las 15:30, siete carrozas alegóricas recorrerán el Boulevard 9 de Octubre, partiendo desde la calle Lorenzo de Garaicoa. Música, color y creatividad cobrarán protagonismo en la celebración visual de los barrios.

Por los desfiles y conciertos, se esperan cierres viales en sectores como el centro, avenida 9 de Octubre y zonas aledañas. Planifica rutas alternativas.

En la agenda cultural también figuran recitales con la Orquesta Filarmónica, ferias artísticas y funciones abiertas en espacios públicos.