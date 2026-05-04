A los 53 años, Cameron Diaz le da la bienvenida a su tercer hijo

La actriz Cameron Diaz recibió a su tercer hijo a los 53 años.

La actriz Cameron Diaz recibió a su tercer hijo a los 53 años. Así lo anunció su esposo, Benji Madden, este lunes 4 de mayo de 2026.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. Bienvenido al mundo, hijo”, escribió el músico.

La estrella de Hollywood tuvo a su tercer hijo, cuyo nombre es Nautas, lo que fue anunciado con una especial publicación del padre en sus redes sociales.

Madden, de 47 años y Diaz, de 53 años, contrajeron matrimonio en 2015. Cinco años más tarde tuvieron a su primera hija y en 2024 se convirtieron en padres de un varón.

“Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, y estamos agradecidos”, dijo el integrante de la banda Good Charlotte.