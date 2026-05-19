China desarrolla mantas resistentes a 1 000 °C para sofocar incendios rápidamente

China desarrolla una manta ignífuga capaz de resistir hasta 1000°C y apagar incendios extremos
Actualizado:
19 may 2026 - 21:29
China presentó unas mantas especiales fabricadas con fibra de vidrio capaces de resistir temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, diseñadas para ayudar a controlar incendios pequeños de forma rápida y segura.
La tecnología funciona cubriendo las llamas para bloquear el ingreso de oxígeno y sofocar el fuego en pocos segundos.
¿Para qué tipo de incendios sirven?
Especialistas explican que estas mantas están pensadas para emergencias domésticas o incidentes menores, como incendios en cocinas, aparatos eléctricos o vehículos.
Sin embargo, aclaran que no son útiles para grandes incendios forestales ni siniestros de gran magnitud.
Una herramienta para reaccionar más rápido
Expertos consideran que este tipo de dispositivos puede ayudar a prevenir tragedias al permitir una respuesta inmediata antes de que el fuego se expanda.
Las mantas ignífugas forman parte de nuevas tecnologías de seguridad que buscan mejorar la protección en hogares, oficinas y espacios cerrados.
