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Internacional

Millones de animales inician la mayor migración terrestre del mundo en África

La gran migración animal en África ya comenzó y vuelve a mostrar uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta.

Millones de animales iniciaron una de las migraciones más impactantes del planeta en África

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Actualizado:

19 may 2026 - 20:38

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Millones de animales comenzaron su histórica migración anual entre el Parque Nacional del Serengeti y la reserva Maasai Mara National Reserve, considerada la migración terrestre de mamíferos más grande del planeta.

Las impactantes imágenes del fenómeno natural se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando enormes manadas desplazándose juntas a través de las extensas llanuras africanas.

Un viaje marcado por la supervivencia

Cada año, ñus, cebras y gacelas recorren cientos de kilómetros en busca de agua y alimento, atravesando ríos y enfrentando depredadores naturales durante el trayecto.

Expertos señalan que el movimiento continuará en distintas oleadas hasta finales de julio, dependiendo de las lluvias y las condiciones climáticas de la región.

Uno de los mayores espectáculos naturales del planeta

La migración del Serengeti-Maasai Mara es considerada uno de los eventos de vida salvaje más impresionantes del mundo y atrae a miles de turistas y fotógrafos cada año a Tanzania y Kenia.

El fenómeno también es clave para el equilibrio ecológico del ecosistema africano, al movilizar millones de animales a través de distintos territorios naturales.

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