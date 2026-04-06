Artemis II alcanza su punto más alejado de la Tierra antes de iniciar su regreso

Los astronautas de la misión Artemis II alcanzaron el punto más lejano de la Tierra.

Por primera vez en la historia el ser humano alcanzó el punto más lejano de la Tierra, en la cara oculta de la Luna, este lunes 6 de abril de 2026, según informó la NASA.

La misión Artemis II alcanzó su punto más alejado de la Tierra, a un estimado de 406 771 kilómetros del planeta, marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 13, aunque en esta ocasión no habrá alunizaje.

Los cuatro astronautas sobrevolarán la Luna y regresarán al planeta. La llegada al satélite natural ocurre cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna más fuertemente, explicó la NASA.

"Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia y ahora inician su viaje de regreso a casa", escribió en sus redes sociales Jared Isaacman, administrador de la NASA.

Mientras la tripulación experimeta su propio eclipse solar, invisible desde la Tierra, el Centro de Control de Misión anunció que perderá la comunicación con la cápsula de manera temporal.

Esto no es algo nuevo y se tenía previsto que ocurra de esa manera. Se prevé que la comunicación se reestablezca solo 30 minutos después.

La de hoy es una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolar la cara oscura de la Luna.