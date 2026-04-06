Récords, investigación...; esto ocurrirá cuando Artemis II pase por el lado oculto de la Luna

Imagen difundida por la NASA que muestra una vista de la Luna antes del sexto día de vuelo de la misión de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA cumplirá, este lunes 6 de abril de 2026, una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá por primera vez el ser humano verá la cara oculta de la Luna.

Además, la tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, y además entrará en un eclipse solar.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará este lunes 6 de abril en la esfera de influencia lunar a 66 098 kilómetros (41 072 millas) de la Luna, durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.

La agencia espacial considera la llegada al satélite cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna más fuertemente.

¿A qué hora pasarán por el lado oculto de la Luna?

José Granda, portavoz de las misiones espaciales de la NASA, dio nuevos detalles en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas, sobre la misión Artemis II.

Granda indicó la hora en la que los astronautas pasarán por el lado oculto. “A las 17:44 (hora Ecuador), los astronautas van a empezar a ir por detrás de la Luna y van a perder comunicación con el centro en Houston por 40 minutos aproximadamente”.

También, la nave con los astronautas se va a aproximar al satélite natural de la Tierra a las 18:02 de Ecuador. Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6 550 kilómetros (4.070 millas) de distancia.

Cinco minutos después, la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406 760 kilómetros (252 760 millas).

¿Qué se investigará en el lado oculto de la Luna?

Granda indicó que por primera vez, el ser humano verá el lado oculto de la Luna. “Ningún humano la ha visto, eso es lo nuevo”.

"Con los nuevos equipos que tiene la misión Artemis van a investigar la geografía de la parte oculta de la Luna y de qué minerales está hecha, pues existe la pregunta si hay o no agua”, dijo el portavoz de la NASA.

"Esas son investigaciones que se deben hacer antes de que el ser humano vuelva a tocar la Luna con sus pies", añadió.

Hitos que logrará Artemis II

Los cuatro astronautas de la misión superarán, el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.

Esa misión Apolo 13 se alejó 400 171 kilómetros (248 655 millas) de la Tierra. En cambio, la nave Orión llegará a 406 760 kilómetros, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.

Según la NASA, Orión recorrerá más de 400 000 kilómetros (248 548 millas), permitiendo a los astronautas observar hoy el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad.

Además, Orión entrará en un eclipse, el sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. Este eclipse solar total no será visible desde la Tierra.