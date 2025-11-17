El cielo de Ecuador será testigo de la lluvia de meteoros Leónidas; ¿cuándo será visible?

El cielo ecuatoriano se convertirá en escenario de uno de los eventos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros Leónidas. Este espectáculo cósmico alcanzará su punto máximo durante la noche del 17 al 18 de noviembre del 2025.

El Observatorio Astronómico de Quito destaca que en 2025 las condiciones serán especialmente favorables, ya que la Luna estará cerca de su fase nueva, lo que permitirá disfrutar de un cielo más oscuro y con mínima interferencia lumínica.

"Las Leónidas están aquí, una de las lluvias de estrellas fugaces más esperadas del año, y este 2025 las condiciones de observación son excelentes gracias a que la Luna estará cerca de su fase nueva", señaló la entidad.

En octubre hubo la lluvia de meteoros Oriónidas en Ecuador

Las Leónidas, conocidas por su velocidad y brillo, se originan a partir de los restos del cometa Tempel-Tuttle. Los fragmentos atraviesan a gran velocidad lo que genera destellos que suelen dejar estelas verdes visibles por varios segundos.

En esta edición se estima que podrán observarse alrededor de 15 meteoros por hora en condiciones ideales. Sin embargo, los especialistas recuerdan que esta lluvia suele sorprender con ‘tormentas’. Por ejemplo, en 1 966 hubo miles de meteoros por minuto.

Recomendaciones para observarlas: