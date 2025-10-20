Lluvia de meteoros Oriónidas en Ecuador se verá el 21 de octubre; ¿a qué hora podrá observarla?

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un evento único el martes 21 de octubre del 2025. La lluvia de meteoros Oriónidas alcanzará su punto máximo con un espectáculo en el cielo nocturno.

Este femómeto está activos desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre, pero la tasa máxima de meteoros será este martes. Este día se podrán observar alrededor de 20 por hora.

Esta lluvia de meteoritos ocurre cuando la Tierra viaja a través de los escombros que quedan detrás del cometa Halley y estos se queman en nuestra atmósfera.

Estos meteoros dejan brillantes destellos que pueden durar desde segundos hasta un minuto. También, las Oriónidas rápidas pueden convertirse en bolas de fuego, que parecen más brillantes que estrellas y planetas.

La hora para ver los meteoritos es el 21 de octubre antes de la medianoche hasta aproximadamente las 02:00 am, señala la NASA.

Este cuerpo celeste es el único visible a simple vista que se puede ver dos veces en una vida humana, detalla Star Walk Space, portal especializado en astronomía. Halley es un cometa de corto período que completa una órbita una vez cada 75 o 76 años. Se prevé que la próxima aparición sea en 2061. Este cometa también produce la lluvia de meteoros Eta Acuáridas.

Consejos para ver Las Oriónidas