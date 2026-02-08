Empresa anuncia la creación de un biobanco que guarda ADN de especies en peligro de extinción

Una paloma nicobaria en el zoológico de Beauval, en Saint Aignan. Esta ave es el pariente vivo más cercano del dodo.

La empresa estadounidense Colossal Biosciences anunció la puesta en marcha de un biobanco internacional destinado a conservar material genético de especies amenazadas, como parte de una estrategia para enfrentar la acelerada pérdida de biodiversidad en el planeta.

Según informó CNN, la instalación funcionará dentro del Museo del Futuro de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y almacenará millones de muestras biológicas congeladas de aproximadamente 10 000 especies, incluidas las más vulnerables a nivel mundial y regional.

El proyecto se desarrollará junto con el Laboratorio Mundial de Preservación y busca convertirse en un centro de referencia para la investigación científica y la conservación genética.

Un archivo genético para el futuro

Colossal, con sede en Dallas, explicó que el biobanco permitirá conservar tejidos, células y ADN como una especie de “respaldo biológico” frente a posibles extinciones. La empresa sostiene que estos recursos servirán tanto para estudios de conservación como para futuros desarrollos tecnológicos.

En declaraciones recogidas por CNN, el director ejecutivo Ben Lamm comparó esta iniciativa con el banco mundial de semillas ubicado en Svalbard, en el Ártico, que resguarda cultivos de todo el planeta.

A su criterio, la protección tradicional de especies no avanza al mismo ritmo que la degradación ambiental, por lo que considera necesario preservar información genética como medida preventiva.

Colossal ha ganado notoriedad por sus proyectos orientados a recrear especies extintas, como el mamut, el dodo o el tigre de Tasmania. En abril pasado, la compañía anunció la creación de tres lobos mediante técnicas de clonación y edición genética.

No obstante, especialistas consultados por CNN advirtieron que estos animales no representan una reproducción exacta de especies extintas, sino versiones híbridas, lo que ha generado debate sobre los límites éticos y científicos de estas tecnologías.

Este antecedente ha puesto bajo escrutinio los alcances reales de los proyectos impulsados por la empresa.

La crisis de biodiversidad como telón de fondo

De acuerdo con datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), más de 48 000 especies se encuentran actualmente en riesgo de desaparecer.

Frente a este escenario, Lamm argumentó que la pérdida de animales no solo afecta a los ecosistemas, sino también al conocimiento científico. En entrevista con CNN, destacó que algunas especies poseen características biológicas que podrían ser útiles para la investigación médica y ambiental.

Aunque el proyecto de Dubái es uno de los más ambiciosos, no es el único en el mundo. El Zoológico de San Diego, por ejemplo, mantiene desde hace décadas un banco genético que ha permitido clonar especies amenazadas.

Otras organizaciones, como The Frozen Ark en Reino Unido, también conservan miles de muestras de ADN con fines científicos.

Desde la Alianza para la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego señalaron a CNN que estos esfuerzos representan una oportunidad importante, pero insistieron en que deben desarrollarse de manera coordinada entre instituciones y países.

Advertencias sobre regulación y gobernanza

Expertos en biotecnología han pedido mayor transparencia sobre el funcionamiento del nuevo biobanco. Dusko Ilic, investigador del King’s College de Londres, señaló a CNN que aún se desconocen aspectos clave como los mecanismos de acceso, financiamiento y control a largo plazo.

Además, subrayó que estas iniciativas no deben reemplazar las políticas de protección de hábitats y especies en su entorno natural, sino complementarlas.

El biobanco forma parte de una estrategia respaldada por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que ha invertido decenas de millones de dólares en la empresa. Desde su creación en 2021, Colossal ha recaudado más de 600 millones, según reportó CNN.

La instalación en Dubái también tendrá un enfoque educativo, con laboratorios abiertos al público para promover el interés por la ciencia y la conservación.

La compañía adelantó que este centro será el primero de una red internacional de biobancos, aunque todavía se trabaja en la selección de las especies prioritarias para la primera fase.