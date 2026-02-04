Hallan en Ecuador dos nuevas especies de escarabajos

Investigadores descubrieron en la Amazonía y en los bosques nublados andinos dos nuevas especies de escarabajos, denominadas Metopiellus palamaku y Metopiellus chasqui, lo que marca el primer registro en Ecuador del género Metopiellus y amplía el conocimiento sobre la biodiversidad del país.

El hallazgo se realizó en la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana, y en la provincia de Pichincha, en bosques nublados, como parte de estudios sobre la fauna que habita en la hojarasca de ecosistemas tropicales, informó este miércoles 4 de febrero del 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

Hasta la fecha, este género solo había sido registrado en países como Brasil, Colombia y Argentina. Según los investigadores, el descubrimiento evidencia que incluso en grupos pequeños de insectos aún existen especies por identificar en el país.

La investigación fue desarrollada por científicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fundación Uru, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y Clemson University.

El registro de una de las especies en los bosques nublados de la vertiente occidental de los Andes representa una expansión importante del género, no solo a nivel geográfico sino también ecológico, lo que resalta la alta diversidad de estos ecosistemas.

Los nombres de las nuevas especies rinden homenaje a la riqueza cultural del Ecuador: palamaku, de una leyenda kichwa que identifica a esta deidad como el origen de los insectos, y chasqui, en referencia a los mensajeros del Imperio Inca.